Из школьных учебников в РФ начали убирать всё, что связано с независимостью Украины - Медиазона

Сразу после начала полномасштабной войны РоSSии против Украины сотрудникам главного издательства учебной литературы в РФ «Просвещение» настоятельно рекомендовали убрать из школьных учебников «некорректные» упоминания Украины и Киева, сообщает «Медиазона» со ссылкой на трех редакторов издательства.

Хотя курс на «вычистку» Украины и Киева из учебников был взят еще в 2014 году, после 24 февраля нынешнего года, по словам редакторов, им пришлось «почиркать» уже около 15% текстов.

Теперь редакторы должны убрать упоминания Украины везде, где это возможно. Например, если в иллюстрациях геральдики разных государств был флаг Украины, его нужно было заменить на флаг любой другой страны.

Если в главе необходимо привести пример столицы, Киев заменяли на другую столицу.

Недавно в одном учебнике русского языка обнаружили предложения со словами Чернигов и Львов, и редакторам пришлось их «срочно» заменять на другие города.