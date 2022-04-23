Из школьных учебников в РФ начали убирать всё, что связано с независимостью Украины - Медиазона
«Перед нами стоит задача: сделать так, будто Украины просто нет», информирует
Сразу после начала полномасштабной войны РоSSии против Украины сотрудникам главного издательства учебной литературы в РФ «Просвещение» настоятельно рекомендовали убрать из школьных учебников «некорректные» упоминания Украины и Киева, сообщает
Хотя курс на «вычистку» Украины и Киева из учебников был взят еще в 2014 году, после 24 февраля нынешнего года, по словам редакторов, им пришлось «почиркать» уже около 15% текстов.
Теперь редакторы должны убрать упоминания Украины везде, где это возможно. Например, если в иллюстрациях геральдики разных государств был флаг Украины, его нужно было заменить на флаг любой другой страны.
Если в главе необходимо привести пример столицы, Киев заменяли на другую столицу.
Недавно в одном учебнике русского языка обнаружили предложения со словами Чернигов и Львов, и редакторам пришлось их «срочно» заменять на другие города.
«То есть перед нами стоит задача: сделать так, как будто Украины просто нет. Это гораздо хуже, когда в учебнике просто не говорится о какой-то стране. Человек вырастает без базы знаний о какой-то стране, и ему тогда намного проще поверить в то, что ему рассказывают о ней из телевизора. Труднее всего приходится тем, кто работает над учебниками истории: часто убрать упоминания Украины и Киева без ущерба для содержания просто невозможно, тогда приходится менять формулировки на более “безопасные”», - говорит один из редакторов.