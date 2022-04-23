Оккупанты нанесли ракетный удар по Одессе: поврежден военный объект и два жилых дома

РоSSийские войска нанесли ракетный удар по Одессе. Ракеты были запущены самолетами стратегической авиации ТУ-95 РоSSии из акватории Каспийского моря., сообщает Воздушное командование "Юг" в Facebook.

"Во время ведения боевых действий воинами зенитных ракетных подразделений уничтожены две вражеские крылатые ракеты (предварительно Х555 или Х101), которые осуществляли удар по городу Одесса, и два БПЛА оперативно-тактического уровня, которое предположительно осуществляли коррекцию полета крылатых ракет и ставили активные препятствия средствам Воздушных сил Вооруженных сил Украины", - говорится в сообщении.

Однако две ракеты поразили военный объект и два жилых дома.

Информация о количестве погибших и пострадавших уточняется.