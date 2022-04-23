Эпифаний обратился с пасхальным посланием к украинцам

Он напомнил, что воскресение Христово есть радостное напоминание о неизбежной победе Божией над грехом и беззаконием, о победе добра и правды.

В канун Пасхи Митрополит Киевский и всея Украины Эпифаний обратился с пасхальным посланием к пастырям, монашеству и православным верующим Украины.

Послание опубликовано на сайте Православной церкви Украины.

Приводим текст послания Эпифания:

"Дорогие братья и сестры!

Христос воскрес!

Какие, казалось бы, простые эти слова, но каким глубоким содержанием они наполнены для нас, потому что ими мы не просто поддерживаем традицию, поздравляя друг друга с очередным праздником. Этими словами мы возвещаем свою собственную веру в победу Сына Божия и призываем к этой вере ближних и все человечество.

В чем состоит эта победа? Не только в том, что Христос, Которого предали, несправедливо осудили, распяли на кресте и похоронили, как мертвого, воскрес, то есть победил смерть и вернулся к жизни. И до этого по воле Божией свершались чудесные воскрешения, как, например, воскрешение Лазаря, который четыре дня уже был во гробе. Однако даже такие чудеса не могли изменить всеобщую власть смерти над человечеством. Лишь воскресение Господа нашего Иисуса Христа стало победой над самой смертью, открыв жизнь вечную для всех.

«Смерть! Где твое жало? Ад! Где твоя победа? – повторяем мы ныне слова апостола Павла, о которых напоминает нам также святитель Иоанн Златоуст, и продолжаем: «Слава Богу, Который дал нам победу через Господа нашего Иисуса Христа» (1 Кор. 15: 55, 57).

Когда Спаситель чудесно воскрешал умерших, то Своей силой Он преодолевал последствия грехопадения, а через Свои собственные смерть и воскрешение Христос преодолел саму причину смерти людей – рабское покорение нашей природы греху. Поэтому и называет Писание это событие победой, потому что не только для кого-то одного или даже многих на время отступила смерть, но для всего человечества и навсегда она побеждена. Благодаря воскресению Христову все люди, которые на протяжении всей истории пришли в бытие, в день конца света, когда Господь придет со славой для совершения Суда, воскреснут из мертвых.

Через грехопадение Адама и Евы зло вошло в нашу природу, пленило человечество, превратило людей в своих рабов и убивает всех нас, ибо смерть есть следствие власти зла над нами, но через Сына Человеческого – Господа нашего Иисуса Христа – смерть преодолевается в самой своей основе, ибо искореняется власть греха и зла над человеком. Воскреснув, Господь побеждает действие зла в Своей человеческой природе, и поэтому становится победителем для всех людей, уничтожая саму смерть.

Так об этом свидетельствует и апостол Павел, в Первом послании к коринфянам говоря: «Как смерть через человека, так через человека и воскресение мертвых. Как в Адаме все умирают, так во Христе все оживут […]. Последний же враг уничтожится – смерть» (1 Кор. 15: 21 – 22, 26).

Таким образом, когда мы верим, что Христос воскрес из мертвых, когда чтим это событие празднованием и возвещаем его всем поздравлением, то тем самым утверждаем также веру в вечную жизнь. Мы знаем, что смерть, хотя и придет к нам, не будет окончательным приговором, но временной реальностью, завершение которой будет в общем воскрешении из мертвых.

Это знание, эта вера помогают нам осознать ценность всего, что мы делаем, смысл и ценность нашего собственного времени, ценность полученных нами от Бога талантов и возможностей. Если бы наша жизнь ограничивалась тем, что мы имеем теперь, и завершалась могилой, разве на самом деле что-то имело бы смысл? Как бы долго ни жил человек и чего бы ни достиг – доброго или злого, все бы рассеивалось прахом смертным. Однако осознание нами бессмертности души, осознание неизбежности нашего собственного воскрешения и следующей бесконечной, вечной жизни придает глубокий смысл и содержание всему, что мы имеем здесь. Ибо тем, как мы живем, что мы делаем, чего мы достигаем, что преодолеваем, чем наполняемся, мы определяем нашу собственную вечность.

Воскресение Христово утверждает нас не только в вере в наше собственное воскрешение, но возвещает нам также и о вечном воздаянии как за праведность, так и за грехи. Наше добро станет источником вечного блаженного бытия, а наше зло ведет к осуждению на вечные мучения. Итак, бессмертие и вечность ждет всех нас, но какими они будут – зависит от каждого лично.

Вот почему для всех, кто делает добро и стремится его приумножать, известие о Христовом воскресении и полученный нами дар вечной жизни есть радость. А для грешников, для лжецов, для убийц и душегубов воскресение Христово является грозным призывом к покаянию и известием о неизбежном и вечном возмездии в геенне огненной, приготовленной для слуг дьявола.

Дорогие братья и сестры!

Сейчас, когда мы поздравляем друг друга с Пасхой Господней, на нашей земле враг продолжает проливать кровь невинных. Несмотря на святость для всех христиан дней Страстной недели и Воскресения Христова, роSSийские войска не только не остановились в своих преступлениях, а они, словно вдохновленные самим сатаной, приумножили кровопролитие. В течение всего Великого поста РоSSия, считающая себя оплотом истинного христианства, разрушала наши города и села, убивала невинных, уничтожала все, к чему была способна добраться. Разве одно это, разве все эти ядовитые, смертоносные плоды русского мира не являются достаточным свидетельством того, что не благословение Божие, а проклятие имеет на себе то дело, которое делает РоSSия, ее правители, ее войска, ее отравленные ложью жители?

Для нас, для всех, кто невинно страдает от империи зла даже сегодня, в день Пасхи, воскресение Христово есть радостное напоминание о неизбежной победе Божией над грехом и беззаконием, о победе добра и правды. А для врагов, ворвавшихся в наш украинский дом, для душегубов и убийц, которые даже в эти священные дни не только не остановили кровопролитие, но только умножают его, воскресение Христово является напоминанием о справедливом возмездии и нещадном наказании для всех немилосердных.

Когда Спасителя распинали на кресте и хоронили во гробе, сердца верующих были исполнены страдания и боли, но воскресение Христово превратило плач в радость, отогнало скорбь, утвердило надежду. Так было в древности, так есть и ныне – празднуя Пасху Христову, прославляя воскресшего Господа, мы среди страданий и ужаса войны получаем духовное укрепление уверенностью в победе правды и добра, в победе жизни вечной над силой ада.

В этот день прославления великой, вечной победы с особыми чувствами поздравляем мы с Пасхой наших мужественных воинов-защитников, молитвенно желая им благословения от Христа воскресшего, победы в борьбе с противниками, Божьей помощи в служении и благодатной защиты. Просим у Господа опеки и защиты всех мирных жителей, страдающих от роSSийских обстрелов. Мы молимся о всех раненых в войне, испытывающих страдания тела и души, и просим у Господа подать им исцеление.

Пусть Божье благословение будет с теми, кто жертвенно и с любовью служит ближним, кто оказывает помощь нуждающимся, заботится об изгнанниках, кто возвышает голос против лжи и по-разному, но совершает одно дело – борется с тьмой и злом.

В день праздника сердечные поздравления и пожелания несгибаемости духа, государственной мудрости и укрепления сил в труде ради Украины – для нашего Президента, Правительства и парламентариев, для руководителей общин, для всех, кто с достоинством исполняет свои обязанности перед украинским народом в это время вызовов и испытаний.

В нашем праздновании мы вспоминаем в молитвах о наших порабощенных братьях и сестрах, о тех, кто сейчас живет под властью оккупантов, и тех, кто находится в оковах плена или несправедливого заключения. Пусть Господь поможет вам в это тяжелое время и приблизит день вашего освобождения и свободы.

Со Светлым Христовым Воскресением сердечно поздравляю всех православных христиан Украины – полноту поместной Украинской Православной Церкви – и досрочно пребывающих вне общения с ней. Война, главной причиной которой стала ядовитая идея «русского мира», пусть побуждает тех, кто еще колеблется, отбросить московское духовное иго, последовать Томосу и каноническому порядку и объединиться вокруг Киевского престола в единой поместной Православной Церкви Украины.

Поздравляю с Пасхой Господней всех верующих в воскресшего Христа и все мировое украинство!

Несмотря на боль и страдания, разрушения и горе, которые принесла в наш дом война, ничто не может отнять ту общую радость, которую среди ночной тьмы и на рассвете нового дня новой Украины приносит нам сегодня Воскресение Христово. От сердца к сердцу делимся этой радостью, приумножим ее, возвещая великую победу над грехом, злом и смертью, ведь воистину

Христос воскрес!"