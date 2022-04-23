"На снарядах пишут Христос Воскрес!": оккупанты перед Пасхой угрожают украинцам новыми обстрелами

Жена оккупанта посмеялась над человеческим горя и сочла это забавным.

Оккупанты готовят специальные снаряды и пишут на них «Христос Воскрес!», как бы издеваясь над людьми, которые хотели на праздник посетить церковь и встретить Пасху. Об этом свидетельствуют новые телефонные разговоры роSSийских оккупантов, которые удалось перехватить СБУ .

«Наши пацаны пасхалки для хохлов готовят. Танкисты на снарядах пишут «Христос Воскрес!» Развлекаемся, как можем…», – рассказывает оккупант своей жене, словно это весело.

Жена в ответ смеется и радуется, но когда речь пошла о личных делах захватчика, тон сразу сменился: из 19 человек в его взводе осталось только 7. Остальных – убили или скрылись.

«Здесь никого не прибавляют. Наоборот все уезжают отсюда! Кого там прибавлять? Здесь все убегают. У нас бригады уволились уже 600 человек. Здесь остались только самые стойкие и алкоголики», – говорит оккупант.

Мы писали, роSSийское командование не было готово к такому сопротивлению украинцев, в ином случае не стала бы нападать на Украину