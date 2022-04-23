Сегодня в шести областях комендантский час стартует с 19:00, – Тимошенко

Остальные регионы закрыты с 23:00.

Сегодня в шести областях комендантский час стартует с 19:00, – Тимошенко
Фото: скріншот

Сегодня, 23 апреля, с 19:00 до 05:00 24 апреля Донецкая, Запорожская, Луганская, Николаевская, Харьковская, Херсонская области закрыты для передвижения граждан.

Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко.

В центральной части Украины и западных областях комендантский час начинается чуть позже.

“Винницкая, Волынская, Днепропетровская, Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Киевская, Кировоградская, Львовская, Одесская, Полтавская, Ровенская, Сумская, Тернопольская, Хмельницкая, Черкасская, Черновицкая и Черниговская области и столица город Киев закрыты с 23:00 23 апреля и до 05:00 24 апреля”, – отметил Тимошенко.

На Пасху с 05:00 все украинцы могут посетить храмы своих городов.

“В этом году, как и в предыдущие годы карантина, пасхальные богослужения будут проходить онлайн. Сегодня, в субботу, в 23:30 каждый желающий сможет присоединиться к богослужению из Михайловского Златоверхого собора в Киеве в эфире национального марафона единых новостей”, – сказал он.

Также в 07.30 начнется трансляция богослужения УГКЦ из Патриаршего собора Воскресения Крестового в Киеве.

"Остаемся дома, поддерживаем друг друга и верим в нашу победу", - добавил Тимошенко.

Напомним, роSSийские оккупанты ранее распространили информацию об "обстреле православных храмов в Пасхальную ночь националистами". Это якобы должно произойти в 5 областях: Запорожской, Николаевской, Одесской, Сумской и Харьковской. Учитывая это, митрополит Киевский и всея Украины Эпифаний благословил изменять время служб.

Минкультуры напомнило верующим о важности соблюдения ограничений военного положения, в частности, правил комендантского часа, и призвало на Пасху молиться онлайн.

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