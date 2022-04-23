Оккупанты обстреляли ракетами Одессу, начался пожар в жилом доме

РоSSийские оккупанты выпустили не менее шести крылатых ракет по Одессе.

Об этом сообщает Думская.

Жители города слышали взрывы в разных районах. Это были как прилеты вражеских ракет, так и результат работы ПВО. Известно, что несколько ракет удалось сбить. Горожане видели взрывы в небе и падающие обломки.

По меньшей мере одна ракета упала и взорвалась. В одном из густонаселенных районов начался пожар в жилом доме. Обстрел продолжается.

Напомним, что роSSийская армия во время начавшейся на этой неделе второй фазы "спецоперации" планирует установить полный контроль над Донбассом и Южной Украиной и обеспечить сухопутный коридор в Крым.

Также бойцы зенитного ракетного подразделения Воздушных сил ВСУ уничтожили 19 апреля возле Одессы вражеский БПЛА "Орлан-10".