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2022-04-23
Войска РФ совершили артиллерийскую атаку города Золотое: два человека погибли и двое ранены
Артиллерийские снаряды попали в жилые дома.
Глава Лугнской ОВА Сергей Гайдай заявил, что войска РФ совершили артиллерийскую атаку в центре города Золотое.
В результате обстрелов два человека погибли и двое получили ранения.
"Примерно в 15:00 россияне открыли огонь по центру города Золотое. Едва успели эвакуировать 15 местных жителей, среди которых 8 – с инвалидностью, как россияне обстреляли городок. Артиллерийские снаряды попали в жилые дома. Два человека погибли на месте,", – отметил Гайдай в
Анна Конюченко, ZN.ua