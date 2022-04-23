Войска РФ совершили артиллерийскую атаку города Золотое: два человека погибли и двое ранены

Артиллерийские снаряды попали в жилые дома.

Глава Лугнской ОВА Сергей Гайдай заявил, что войска РФ совершили артиллерийскую атаку в центре города Золотое.

В результате обстрелов два человека погибли и двое получили ранения.

"Примерно в 15:00 россияне открыли огонь по центру города Золотое. Едва успели эвакуировать 15 местных жителей, среди которых 8 – с инвалидностью, как россияне обстреляли городок. Артиллерийские снаряды попали в жилые дома. Два человека погибли на месте,", – отметил Гайдай в Telegram.


Анна Конюченко, ZN.ua

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