«Это грузинская и украинская война»: доброволец рассказал, когда может быть освобождена Абхазия и Осетия

«Это грузинская и украинская война»: доброволец рассказал, когда может быть освобождена Абхазия и Осетия

Командир грузинского подразделения в составе батальона «Карпатська Січ», грузинский доброволец Гоча Хорава уверен, что Украина одержит победу в войне с Россией.

Свое мнение он высказал в программе Валерия Савчука «Разные люди».

Гоча Хорава уверен, что война Украины с Россией сейчас – это продолжение войны в Грузии 2008 года.

«РоSSийская армия хотела сюда зайти, они не смогли сюда зайти. Они не сильные, мы сможем их уничтожить. Я всегда буду защищать Украину. Это наша война. Это грузинская и украинская война», - заявил он.

По его словам, Украина обязательно одержит победу в войне с Россией, а после победы Украины начнется деоккупация Грузии.

«Победа у нас будет. Я сейчас не могу детально рассказать, но победа у нас будет. Победа здесь, и еще у нас есть территория, которую надо вернуть, – Абхазия и Осетия. Так что отсюда это будет все. Начинаем», - считает Гоча Хорава.

Он добавил, что грузинские добровольцы бок о бок с украинцами будут убивать всех оккупантов, которые будут приезжать в Украину.

«Приезжают в Украину – мы не отпустим их. Не надо ехать сюда», - обратился он к россиянам.

Гоча Хорава прокомментировал также отказ РоSSии от предложения Украины установить Пасхальное перемирие.

«Там нет святого ничего. Наши ребята все очень злые за то, что они сделали в Буче и Ирпене. Я это видел, мои ребята видели, все люди, украинцы видели», - резюмировал он.


Артём Батечко, politeka.net

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