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2022-04-23
Оккупанты обстреляли Золотое в Луганской области, есть двое погибших
Два человека также ранены.
Оккупанты совершили артиллерийскую атаку на город Золотое в Луганской области.
Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.
"Приблизительно в 15:00 россияне открыли огонь по центру города Золотое", - говорится в сообщении.
Cнаряды попали в жилые дома. Два человека погибли на месте, еще двое ранены.
Гайдай отметил, что "едва успели эвакуировать 15 местных жителей, среди которых 8 – с инвалидностью, как россияне обстреляли городок".
Напомним, 17 апреля в результате обстрела россиянами центра Золотого погибли двое, четверо были ранены.