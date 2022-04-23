Оккупанты обстреляли Золотое в Луганской области, есть двое погибших

Два человека также ранены.

Оккупанты совершили артиллерийскую атаку на город Золотое в Луганской области.

Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

"Приблизительно в 15:00 россияне открыли огонь по центру города Золотое", - говорится в сообщении.

Cнаряды попали в жилые дома. Два человека погибли на месте, еще двое ранены.

Гайдай отметил, что "едва успели эвакуировать 15 местных жителей, среди которых 8 – с инвалидностью, как россияне обстреляли городок".

Напомним, 17 апреля в результате обстрела россиянами центра Золотого погибли двое, четверо были ранены.

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