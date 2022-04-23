ВОЗ зафиксировала по меньшей мере 162 атаки на медучреждения в Украине с начала вторжения РФ

Всемирная организация здравоохранения заявила о как минимум 162 атаках на медицинские учреждения в Украине с начала полномасштабного вторжения РФ . Об этом свидетельствует отчет ВОЗ о ситуации в Украине, охватывающий период с 24 февраля по 20 апреля.

«Нападения на систему здравоохранения (в том числе на медицинские учреждения, транспорт, персонал, пациентов, предметы снабжения и склады) продолжаются: с 23 февраля по 20 апреля 2022 года зарегистрировано 162 нападения, в результате которых 52 человека получили ранения и 73 человека погибли», - говорится в отчете ВОЗ.

Кроме того, в организации подчеркнули, что подобные атаки лишают граждан необходимой помощи, подвергают опасности поставщиков медицинских услуг и подрывают системы здравоохранения.