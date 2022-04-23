В Луганской области ВСУ сбили беспилотник РФ "Орлан"

В Луганской области украинские военные сбили вражеский беспилотник "Орлан", сообщает Бригада быстрого реагирования Национальной гвардии Украины в Facebook.

"Нацгвардейцы возвращались с выполнения задания, когда заметили вражеский беспилотный летательный аппарат на низкой высоте. Ребята остановились, вышли из авто и прицельной стрельбой поразили вражеский "Орлан" из стрелкового оружия. Аппарат начал падать и завис на дереве", - говорится в.

Отмечается, что ВСУ сбили уже много таких дронов.