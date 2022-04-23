В Луганской области ВСУ сбили беспилотник РФ "Орлан"

Беспилотник сбили из стрелкового оружия.

В Луганской области ВСУ сбили беспилотник РФ
© Википедия

В Луганской области украинские военные сбили вражеский беспилотник "Орлан", сообщает Бригада быстрого реагирования Национальной гвардии Украины в Facebook.

"Нацгвардейцы возвращались с выполнения задания, когда заметили вражеский беспилотный летательный аппарат на низкой высоте. Ребята остановились, вышли из авто и прицельной стрельбой поразили вражеский "Орлан" из стрелкового оружия. Аппарат начал падать и завис на дереве", - говорится в.

Отмечается, что ВСУ сбили уже много таких дронов.


Анна Конюченко, ZN.ua

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
В Херсоне убит одиозный пророSSийский блогер Кулешов: что о нем известноВ Херсоне убит одиозный пророSSийский блогер Кулешов: что о нем известно
РоSSия будет наносить ракетные удары по территории Украины до конца войны, – АрестовичРоSSия будет наносить ракетные удары по территории Украины до конца войны, – Арестович
Актуальная карта боевых действий в Украине на 16 апреляАктуальная карта боевых действий в Украине на 16 апреля
"Чернобаевка-16. Низкая облачность и плотный дождь не помешали", - Арестович"Чернобаевка-16. Низкая облачность и плотный дождь не помешали", - Арестович
Такие ходят по нашей земле: украинский художник метко изобразил солдата "второй армии мира"Такие ходят по нашей земле: украинский художник метко изобразил солдата "второй армии мира"
Блок рекламы


Похожие новости
ВСУ освободили от роSSийских оккупантов три села в Харьковской областиВСУ освободили от роSSийских оккупантов три села в Харьковской области
Во Львовской области возобновили комендантский час в Пасхальную ночь, - глава ОВАВо Львовской области возобновили комендантский час в Пасхальную ночь, - глава ОВА
В Сумской области более 150 человек находятся в плену оккупантовВ Сумской области более 150 человек находятся в плену оккупантов
Комендантский час в Николаевской области сегодня начнется в 19:00Комендантский час в Николаевской области сегодня начнется в 19:00
Новый тип дронов: в США разработали беспилотники специально под нужды украинских ВСУНовый тип дронов: в США разработали беспилотники специально под нужды украинских ВСУ
В бою с оккупантами в Херсонской области погиб призер чемпионата Европы по стрельбеВ бою с оккупантами в Херсонской области погиб призер чемпионата Европы по стрельбе
В Харьковской области ВСУ уничтожили артиллерию и систему ПВО оккупантовВ Харьковской области ВСУ уничтожили артиллерию и систему ПВО оккупантов
Глава Луганской ОВА обвинил россиян в срыве эвакуацииГлава Луганской ОВА обвинил россиян в срыве эвакуации
Снаряды россиян попали по семи домам в Луганской области, ранены четыре гражданских, - ГайдайСнаряды россиян попали по семи домам в Луганской области, ранены четыре гражданских, - Гайдай
Пентагон сообщил о начале поставок Киеву боевых беспилотников GhostПентагон сообщил о начале поставок Киеву боевых беспилотников Ghost
Последние новости
Подгружаем последние новости