Враг начал принудительную мобилизацию украинцев на оккупированных территориях трех областей – ГУР МОУ

РоSSийские оккупанты начали принудительную мобилизацию на захваченных территориях Херсонской, Запорожской и Харьковской областей, сообщили в Главном управлении разведки Минобороны Украины. В частности, враг мобилизует и медиков.

«Оккупанты проводят мобилизацию украинских медиков, которые остаются на оккупированных территориях. В частности, в городе Волчанск (Харьковская область) в первичной медико-санитарной помощи младший медицинский персонал принудительно отправляется на передовую для оказания первой медицинской помощи роSSийским раненым. В случае отказа медикам угрожают расстрелом. Также начаты мобилизационные мероприятия в отношении молодежи из местного населения на оккупированных территориях Херсонской, Запорожской и Харьковской областей», – сообщили в ГУР МО.

Чтобы обеспечить мобилизационные меры, враг практически полностью перекрыл возможность выезда из Херсона на контролируемые Украиной территории. Кроме того, значительно ограничен выезд в сторону государства-агрессоры.

В то же время в Запорожской области роSSийские военные и ФСБ ищут лиц призывного возраста. По данным нашей разведки, именно украинцами из этой области кафиры планируют пополнить состав своих боевых подразделений на наиболее проблемных направлениях.

«Эти мероприятия проводятся несмотря преимущественно на проукраинскую настроенность населения областей и общую мотивацию сопротивляться роSSийским захватчикам», – подытожили в ГУР.