США созывает около 40 стран на базу «Рамштайн» в Германии, чтобы обсудить защиту Украины
Половина из приглашенных стран оперативно подтвердили участие, что свидетельствует о понимании многими странами мира важности защиты Украины от роSSийского агрессора, говорят в Пентагоне, информирует
США разослали приглашения около 40 странам на конференцию касательно поддержки Украины в противостоянии РоSSии, которая пройдет на американской авиационной базе «Рамштайн» в Германии. Об этом сообщил представитель министерства обороны США Джон Кирби, передает
Более 20 стран уже ответили, что планируют принять участие в конференции. Какие именно, не известно, однако уточняется, что среди них есть страны, не входящие в НАТО. Встреча пройдет не под эгидой данного альянса.
Предполагается, что речь пойдет о защите безопасности и суверенитета Украины, а также защите нашей страны после войны.