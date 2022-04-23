США созывает около 40 стран на базу «Рамштайн» в Германии, чтобы обсудить защиту Украины

США разослали приглашения около 40 странам на конференцию касательно поддержки Украины в противостоянии РоSSии, которая пройдет на американской авиационной базе «Рамштайн» в Германии. Об этом сообщил представитель министерства обороны США Джон Кирби, передает Zeit .

Более 20 стран уже ответили, что планируют принять участие в конференции. Какие именно, не известно, однако уточняется, что среди них есть страны, не входящие в НАТО. Встреча пройдет не под эгидой данного альянса.

Предполагается, что речь пойдет о защите безопасности и суверенитета Украины, а также защите нашей страны после войны.