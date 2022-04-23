В Харькове четверо раненых в результате обстрелов оккупантов

В результате обстрелов роSSийских оккупантов по Харькову ранены четыре человека, еще сообщают о раненых в селе близ Чугуева.

Об этом сообщает Общественное Харьков.

В результате обстрелов роSSийских оккупантов днем 23 апреля в северо-западных районах города начались пожары. По словам очевидцев, горят складские помещения и частный дом.

В Чугуевской общине сейчас известно о двух раненых людях в результате обстрелов.

Напомним, что 21 апреля в Харькове роSSийский снаряд попал в автомобиль с людьми, двое погибших.

20 апреля роSSийские оккупационные войска обстреливали районы Харькова из реактивных систем залпового огня, было около 15 обстрелов.