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2022-04-23
Авиаудары в районе "Азовстали" возобновились — ОП
Но наши войска продолжают совершать контрвылазки.
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Советник главы ОП Алексей Арестович сообщил, что роSSийские войска снова пытаются подавить сопротивление защитников Мариуполя. Во время
"Враг возобновил авиационные удары по территории завода в районе обороны наших войск и пытается проводить штурмовые действия", - сообщил он.
Но наши защитники держатся. Арестович рассказывает, что они даже совершают контрвылазки.
Виктория Хмилевская, ZN.ua