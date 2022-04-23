Авиаудары в районе "Азовстали" возобновились — ОП

Советник главы ОП Алексей Арестович сообщил, что роSSийские войска снова пытаются подавить сопротивление защитников Мариуполя. Во время последнего брифинга он отметил, что оккупанты продолжили авиаудары по территории возле "Азовстали".

"Враг возобновил авиационные удары по территории завода в районе обороны наших войск и пытается проводить штурмовые действия", - сообщил он.

Но наши защитники держатся. Арестович рассказывает, что они даже совершают контрвылазки.