Оккупанты пишут на снарядах «Христос Воскрес!» и готовятся обстреливать мирное население на Пасху — СБУ

Оккупанты на Пасху планируют устроить еще больше обстрелов мирного населения и украинских защитников. Об этом свидетельствуют новые телефонные разговоры захватчиков, которые перехватила СБУ .

«Наши пацаны пасхалки хохлам готовят. Танкисты на снарядах пишут «Христос воскрес!» Развлекаемся, как можем…», - рассказывает оккупант своей супруге.

Однако, когда речь заходит о делах в его подразделении, стоящем в Николаевской области, тон захватчика сразу меняется: из 19 человек в его взводе осталось только 7, остальных – убили или они сбежали.

«Здесь никого не добавляют. Наоборот – все уезжают! Кого нам прибавлять? Здесь все бегут! У нас из бригады уволилось уже 600 человек… Здесь остались только самые стойкие и алкаши», - говорит оккупант.