ГУР обнародовало список военных преступников оккупантов, действующих под Мариуполем

В списке имена 1 963 военных преступников.

ГУР обнародовало список военных преступников оккупантов, действующих под Мариуполем
Фото: ГУР МО

ГУР МО Украины получило список военных преступников 117-го отдельного полка морской пехоты каспийской флотилии, совершающих убийства, издевательства над мирными жителями Украины на Запорожском и Мариупольском направлениях.

Об этом сообщают украинские разведчики на своей странице в Facebook.

С именами 1 963 военных преступников 117-го отдельного полка морской пехоты в составе 58-й армии, совершающих убийства, издевательства над мирными жителями Украины, можно ознакомиться по этой ссылке.

Среди этих преступников - командир полка, артиллеристы, наводчики и другие морские пехотинцы, причастные к убийствам украинцев. Однако в ГУР уверены, что за совершенные преступления против мирного населения Украины все они предстанут перед судом и будут привлечены к ответственности.

Напомним, что для фиксирования преступлений оккупантов был создан чат-бот в Телеграме Stop Russian aggression @stop_ru_aggression_bot.

А 4 апреля Главное управление разведки Минобороны Украины получило список роSSийских военнослужащих, совершивших военные преступления против народа Украины в городе Буча Киевской области.

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