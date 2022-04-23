В Мариуполе роSSийские оккупанты анонсировали "регистрацию" жилья

Недвижимость, владельцы которой не подадут документы, будет "национализирована".

В Мариуполе роSSийские оккупанты анонсировали "регистрацию" жилья

РоSSийские оккупанты намерены "национализировать" уцелевшее жилье в Мариуполе. Речь идет о жилье, владельцы которого не подадут документы на "регистрацию".

Об этом сообщает в Telegram советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

"В ходе внутренних фильтрационных мероприятий оккупанты анонсировали проведение регистрации жилого фонда. Вся недвижимость, владельцы которой не подадут документы, будет "национализирована", - отметил он.

Напомним, что из заблокированного Мариуполя получены первые подтверждения принудительной мобилизации мужчин в "армию днр", которые будут направлены на войну против Украины.

Также украинская разведка выяснила, что у так называемой "ДНР" почти не осталось "народных милиционеров". Поскольку большинство из них погибли в боях под Мариуполем.

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