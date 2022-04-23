В Мариуполе роSSийские оккупанты анонсировали "регистрацию" жилья
Недвижимость, владельцы которой не подадут документы, будет "национализирована".
РоSSийские оккупанты намерены "национализировать" уцелевшее жилье в Мариуполе. Речь идет о жилье, владельцы которого не подадут документы на "регистрацию".
Об этом сообщает в Telegram советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.
"В ходе внутренних фильтрационных мероприятий оккупанты анонсировали проведение регистрации жилого фонда. Вся недвижимость, владельцы которой не подадут документы, будет "национализирована", - отметил он.
Напомним, что из заблокированного Мариуполя получены первые подтверждения принудительной мобилизации мужчин в "армию днр", которые будут направлены на войну против Украины.
Также украинская разведка выяснила, что у так называемой "ДНР" почти не осталось "народных милиционеров". Поскольку большинство из них погибли в боях под Мариуполем.