Business Insider: Армия РоSSии слишком истощена, чтобы дальше воевать с Украиной

Эксперты говорят, что роSSийская армия продолжает пользоваться такими же тактиками, которые уже провалились на севере Украины, информирует ZN.ua.

Business Insider: Армия РоSSии слишком истощена, чтобы дальше воевать с Украиной
© Сергей Нужненко / Радио Свобода

После провальной попытки захватить Киев во вторник РоSSия перешла к новой фазе войны, сосредоточившись на Донбассе. Там ландшафт более привычен для истощенной русской армии.

В этой части Украины у роSSийских войск будут определенные преимущества. Но это не обязательно означает, что у них будет преимущество над ВСУ на этом новом этапе битвы, - цитирует Business Insider бывшего танкиста сухопутных войск США и аналитика ЦРУ Джефри Эдмондса.

Среди преимуществ, которые Москва получит на украинском востоке, это лучшая логистика, которая обеспечивается через защищенную территорию, оккупированную еще 8 лет назад. Благодаря этому горючее и боеприпасы можно будет транспортировать на передовую без риска попасть в украинскую засаду. Также Эдмондс указывает, что армия РоSSии сможет сконцентрироваться на меньшем географическом районе. Также роSSийские силы могут использовать свою авиацию и вести обстрелы с подконтрольных территорий.


Лесь Димань, ZN.ua

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