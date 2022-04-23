Оккупанты депортировали 308 мариупольцев на Дальний Восток РФ

"Новый генеральный план "Ост" в исполнении рашистов".

Оккупанты депортировали 308 мариупольцев на Дальний Восток, в город Находка Приморского края.

Об этом сообщили в Мариупольском городском совете.

"Новый генеральный план "Ост" в исполнении рашистов. Фактически идет зачистка Мариуполя от людей. Территория для коридора в Крым им нужна, люди - нет”, – говорится в сообщении.

В мэрии отметили, что сначала россияне почти сравняли город с землей. Затем из-за международного давления выпустили половину населения в сторону Запорожья, а всех остальных депортируют в самые депрессивные районы РоSSии.

Контакт-центр Мариупольского городского совета продолжает собирать информацию о пропавших и депортированных по номерам: +38 (050) 345 1555, +38 (067) 345 1555

Режим работы – с 8:00 до 17:00 ежедневно, без выходных.

Напомним, у роSSийской верхушки были планы по депортации значительной части украинцев в концентрационные лагеря на западе Сибири для принудительных работ по строительству новых городов россиянам.

Ранее президент Владимир Зеленский заявлял, что роSSийские оккупационные войска уже вывезли из Украины более 500 тысяч украинских граждан.

По данным западных СМИ, незаконно депортированных украинцев действительно отправляют в самые отдаленные и неблагоприятные регионы РоSSийской Федерации. Их вывозят в Сибирь, Чечню, на Дальний Восток и на Северный Кавказ.

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