США и ЕС обсуждают варианты сокращения нефтяных доходов РоSSии, - Bloomberg

ЕС может выдвинуть предложения для обсуждения уже на следующей неделе.

Чиновники США и Европейского союза обсуждают варианты сокращения доходов, получаемых Россией от продажи нефти.

Об этом говорится в статье Bloomberg, передает "Радио Свобода".

Так, обсуждались варианты полного запрета на поставку, установление ценового порога и использование специального расчетного механизма, который позволит сократить доход РФ . По словам одного из источников Bloomberg, цель переговоров – выяснить, какой "максимально сильный удар" можно нанести президенту страны-агрессора Владимиру Путину.

Одно из опасений США состоит в том, что запрет на импорт нефти в ЕС может привести к резкому росту цен на сырье и принести Кремлю еще больше доходов.

Как утверждают источники, ЕС может выдвинуть свои предложения для обсуждения уже на следующей неделе. По мнению одного из собеседников издания, странам Евросоюза будет проще достичь консенсуса по ограничению импорта нефти, чем по эмбарго на дизельное топливо и другую продукцию.

Накануне канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что резкое эмбарго на роSSийский газ не остановит войну на Украине, а приведет лишь к серьезному экономическому кризису в ФРГ и во всей Европе. Он добавил, что в результате эмбарго может пострадать вся европейская экономика, что создало бы сложности для финансирования восстановления Украины после войны.

Министр финансов Франции Брюно Ле Мер также сообщил, что эмбарго на роSSийский газ пока не обсуждается в качестве возможных санкций против РоSSии. Он добавил, что запрет на газ из РоSSии может привести к остановке экономики нескольких стран.

Напомним, большинство стран Евросоюза принимают меры по сокращению импорта роSSийских энергоносителей, чтобы ограничить возможности Кремля финансировать войну. Однозначно отказывается сделать это только Венгрия. В марте лидеры ЕС пообещали сократить потребление роSSийского газа на 66% к концу этого года и к 2027 году переломить зависимость блока от роSSийских энергоресурсов. РоSSийская нефть уже запрещена США и Великобританией.

Министр финансов Австрии Магнус Бруннер заявил, что страна готова поддержать все антироSSийские санкции, кроме газового эмбарго.