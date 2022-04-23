В «ДНР» почти не осталось «народных милиционеров»: 4 тысячи потеряны только под Мариуполем - разведка

Незаконное вооруженное формирование «ДНР» за время полномасштабной войны РоSSии против Украины потеряло около 6400 «народных милиционеров», привлекая их к боевым действиям. Больше всего погибло в Мариуполе, сообщает Главное управление разведки украинского Минобороны .

В боях на мариупольском направлении оккупанты привлекли весь личный состав так называемой « МВД ДНР», включая военнослужащих «внутренних войск ДНР» и курсантов «Донецкой академии МВД ».

Под Мариуполем погибли около 1000 «народных милиционеров», еще 2800 потеряли способность воевать из-за травм и ранений. На других направлениях погибли около 500 человек, 2100 вошли в перечень санитарных потерь.

Нехватка «правоохранителей» привела к ухудшению ситуации с поддержкой «общественного правопорядка» и значительно усложнила дальнейшую принудительную мобилизацию, подчеркивают в Минобороны.