Испания передала ВСУ современные бронеавтомобили: как выглядят и какие характеристики

В Украину из Испании везут бронеавтомобили URO VAMTAC на корабле испанских ВМС Ysabel. VAMTAC использовали в составе испанского миротворческого контингента в Афганистане, Конго и Ливане.

Об этом сообщает Ассоциация украинских автомобилепроизводителей "УкрАвтопром".

Отмечается, что эти бронемашины выглядят как американские Humvee и приспособлены к перевозкам в военное время.

"Может перевозиться военно-транспортным самолетом, на подвесе вертолета CH-47 Chinook, а также десантироваться с малых высот. Впрочем, испанское Минобороны для доставки в Украину выбрало другой путь – с помощью корабля испанских ВМС Ysabel", - говорится в сообщении, информирует Апостроф.

По данным "УкрАвтопрома" VAMTAC есть разных видов: бронированные, санитарные, противотанковые (с ПТРК BGM-71 TOW или MILAN), ПВО (из ПЗРК Mistral), командно-штабные, полицейские. В настоящее время произведено около 4 500 таких бронеавтомобилей.

Фото: t.me/ukrautoprom

Фото: t.me/ukrautoprom


Екатерина Глянько, Апостроф

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