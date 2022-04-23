Оккупанты активизировались на юге и Донбассе: актуальная карта боевых действий в Украине

На календаре 23 апреля, а значит, длятся 59 сутки героического противостояния украинского народа и Вооруженных Сил Украины роSSийскому агрессору. Оккупационные войска сосредоточены на выходе на административные границы Луганской и Донецкой областей, а также на временной оккупации всей Херсонщины, информирует Апостроф.

Актуальную карту роSSийского вторжения опубликовало Минобороны Великобритании.

Враг наступает в Восточной операционной зоне, чтобы попытаться разгромить группировку Объединенных сил и установить контроль над Донецкой и Луганской областями, а также обеспечить сухопутный коридор между Донбассом и оккупированным Россией Крымом. В то же время, подразделения ВСУ успешно отражают атаки захватчиков и не дают им продвигаться дальше.

На Южнобужском направлении оккупанты пытаются улучшить свое тактическое положение и закрепиться на админграницах Херсонской области, однако терпят значительные потери в военной технике и личном составе.

На Харьковщине украинские военные регулярно освобождают населенные пункты. Трудные бои идут на изюмском направлении.


Лиза Бровко, Апостроф

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