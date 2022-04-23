"Нужно было уничтожить еще вчера": эксперт объяснил, какую роль играет крымский мост для оккупантов

Уничтожение крымского моста могло бы стать переломным моментом в наступлении рф в Украине.

Военный обозреватель Денис Попович в эфире Радио НВ рассказал о том, какую роль играет крымский мост в наступлении россии, и почему так важно его уничтожить.

Отметим, что ранее секретарь СНБО Алексей Данилов сказал, что Украина может при первой возможности ударить по крымскому мосту. На это Попович заметил, что это "нужно было сделать еще вчера".

"Крымский мост является артерией, которая может перебрасывать подкрепления из материковой части россии в оккупированный Крым. Если эта артерия будет перерезана, то Крым становится логистической ловушкой. И россия не сможет перебрасывать подкрепление так оперативно, как она это делает. Это можно будет сделать морем, но море сейчас немножко уже не такое гостеприимное для россиян, как было раньше. Поэтому я бы сказал, что Крымский мост нужно было уничтожить еще вчера. И когда это произойдет, нам будет легче надеяться на быструю деблокировку Мариуполя и на скорейшее освобождение южного фронта от оккупантов", - считает Денис Попович.