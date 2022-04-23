Оккупанты принудительно мобилизуют мужчин из Мариуполя в "армию днр"

Поступают сообщения об усилении фильтрации мужчин в Кальмиусском и Левобережном районах.

Оккупанты принудительно мобилизуют мужчин из Мариуполя в "армию днр"
. Розстріляний палац культури "Іскра".
Фото: Маріупольська міська рада

Из заблокированного Мариуполя получены первые подтверждения принудительной мобилизации мужчин в "армию днр", которые будут направлены на войну против Украины.

Об этом сообщил в Телеграме советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

"Фильтрация. Поступают сообщения об усилении сплошной фильтрации мужчин в частном секторе Кальмиусского и Левобережного районов. Получены первые подтверждения принудительной мобилизации в "армию ДНР". Преимущественно молодые мужчины до 40 лет. Их направляют в сторону Донецка. На данный момент информацию дополнительно уточняем относительно количества и их дальнейшей судьбы", - написал Андрющенко.

Напомним, что вице-премьер Ирина Верещук сообщила, что оккупанты 23 апреля пытаются организовать свой коридор для эвакуации людей из Мариуполя в РоSSию.

Также украинские военные показали гражданских жителей, которые прячутся в подвалах ”Азовстали”.

Как заявил постоянный представитель США при ОБСЕ Майкл Карпентер, роSSийские войска во время штурма Мариуполя могли применять слезоточивый газ, смешанный с химическими веществами.

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