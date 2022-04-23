Шмыгаль призвал США признать РФ спонсором терроризма и отключить все банки от SWIFT

Премьер-министр провел встречу с госсекретарем США в Вашингтоне.

??Шмыгаль призвал США признать РФ спонсором терроризма и отключить все банки от SWIFT
Фото: twitter.com/SecBlinken

Премьер-министр Денис Шмыгаль в Вашингтоне провел встречу с госсекретарем США Энтони Блинкеном.

Об этом премьер-министр сообщил в своем Telegram-канале.

Во время встречи Шмыгаль напомнил, что Украине нужно современное оружие и финансы, а против РФ следует расширять санкции. В частности, премьер призвал отключить от системы SWIFT все роSSийские банки и признать РФ страной–спонсором терроризма.

"Это будет мощный политический сигнал для всего мира", – отметил премьер.

Он также рассказал Блинкену о роSSийских военных преступлениях и блокаде украинских портов роSSийскими войсками, а также выразил надежду, что США будут дипломатически и экономически способствовать вступлению Украины в ЕС. Шмыгаль подчеркнул, что Блинкен заверил его в том, что США продолжат поддерживать Украину и будут и дальше активно координировать свои действия с европейскими союзниками.

"Великолепная встреча с премьер-министром Денисом Шмыгалем, чтобы обсудить то, что Украине больше всего нужно для защиты и восстановления. Мужество Украины в защите свободы и демократии вдохновляет всех нас", - прокомментировал встречу и сам Блинкен.

Excellent meeting with Prime Minister @Denys_Shmyhal to discuss what Ukraine needs most to defend itself and rebuild. Ukraine’s courage in defense of freedom and democracy inspires all of us. pic.twitter.com/skj81WoqIZ

— Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) April 22, 2022

Напомним, техническая подготовка к отключению РоSSии от SWIFT началась 26 февраля. Этот шаг поддержали все страны-члены ЕС и США.

Отключение от SWIFT означает, что эти банки не смогут производить международные расчеты, денежные переводы из РоSSии или в РоSSию (в том числе от трудовых мигрантов). Основной удар это нанесет по роSSийской промышленности. К системе были подключены все крупные роSSийские банки во всех уголках страны.

С 12 марта Евросоюз отключил от SWIFT семь роSSийских банков и запретил передавать евробанкноты.

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