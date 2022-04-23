РФ потеряла в Украине уже 21,6 тыс. военнослужащих

Уничтожены 854 вражеских танка и другая техника оккупантов.

РФ потеряла в Украине уже 21,6 тыс. военнослужащих

РоSSийские оккупанты потеряли в Украине около 21,6 тыс. военнослужащих, 854 танка и 2 205 бронемашин.

Об этом сообщает пресс-служба Генштаба Вооруженных сил Украины.

Кроме того, по данным Генштаба, РФ понесла следующие потери:

  • 854 танка
  • 2 205 боевых бронированных машин
  • 403 артиллерийские системы
  • 143 единицы РСЗО
  • 69 средств ПВО
  • 177 самолетов
  • 154 вертолета
  • 1 543 единицы автомобильной техники
  • 8 кораблей/катеров
  • 76 цистерн с ГСМ
  • 182 БПЛА оперативно-тактического уровня
  • 27 единиц специальной техники
  • 4 пусковые установки ОТРК/ТРК.

Данные уточняются.

Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Напомним, руководство роSSийских оккупантов не хочет забирать раненых с поля боя, а потери настолько велики, что командиры боятся подавать реальные данные наверх.

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