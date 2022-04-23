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2022-04-23
РФ потеряла в Украине уже 21,6 тыс. военнослужащих
Уничтожены 854 вражеских танка и другая техника оккупантов.
РоSSийские оккупанты потеряли в Украине около 21,6 тыс. военнослужащих, 854 танка и 2 205 бронемашин.
Об этом сообщает пресс-служба Генштаба Вооруженных сил Украины.
Кроме того, по данным Генштаба, РФ понесла следующие потери:
- 854 танка
- 2 205 боевых бронированных машин
- 403 артиллерийские системы
- 143 единицы РСЗО
- 69 средств ПВО
- 177 самолетов
- 154 вертолета
- 1 543 единицы автомобильной техники
- 8 кораблей/катеров
- 76 цистерн с ГСМ
- 182 БПЛА оперативно-тактического уровня
- 27 единиц специальной техники
- 4 пусковые установки ОТРК/ТРК.
Данные уточняются.
Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua
Напомним, руководство роSSийских оккупантов не хочет забирать раненых с поля боя, а потери настолько велики, что командиры боятся подавать реальные данные наверх.