РФ потеряла в Украине уже 21,6 тыс. военнослужащих

Уничтожены 854 вражеских танка и другая техника оккупантов.

РоSSийские оккупанты потеряли в Украине около 21,6 тыс. военнослужащих, 854 танка и 2 205 бронемашин.

Об этом сообщает пресс-служба Генштаба Вооруженных сил Украины.

Кроме того, по данным Генштаба, РФ понесла следующие потери:

854 танка

2 205 боевых бронированных машин

403 артиллерийские системы

143 единицы РСЗО

69 средств ПВО

177 самолетов

154 вертолета

1 543 единицы автомобильной техники

8 кораблей/катеров

76 цистерн с ГСМ

182 БПЛА оперативно-тактического уровня

27 единиц специальной техники

4 пусковые установки ОТРК/ТРК.

Данные уточняются.

Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Напомним, руководство роSSийских оккупантов не хочет забирать раненых с поля боя, а потери настолько велики, что командиры боятся подавать реальные данные наверх.