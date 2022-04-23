Оккупанты "расчищают" завалы мариупольского Драмтеатра — тела погибших вывозят в траншею

Этим занимаются командированные работники так называемых "МЧС ДНР", так как местные жители отказались это делать, информирует ZN.ua.

Оккупанты
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Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко рассказал, что роSSийские войска сейчас расчищают завалы Драматического театра в Мариуполе, чтобы скрыть следы военных преступлений. На своем Телеграмм-канале чиновник написал, что они разыскивают погибших, чтобы впоследствии отвезти их в траншею в селе Мангуш.

Тела они упаковывают в пластиковые мешки, затем тракторами и грузовиками вывозят в накопитель в промышленной зоне в районе Никольского шоссе. После этого, в зависимости от "заполнения" накопителя, тела везут в деревню под городом. Длинна траншеи в Мангуше составляет 300 метров.

"Зачисткой" города занимаются командированные работники так называемых "МЧС ДНР". Местные жители отказались это делать.

"Цинизму россиян нет предела. Территория сквера под Драматическим театром использовалась для кладбища солдат нацистской Германии, тела которых были эксгумированы и перезахоронены только в 2018-2019 годах при проведении реконструкции. Теперь россияне вновь превратили центр Мариуполя в кладбище. Нет слов. Только гнев", – пишет Андрющенко.


Виктория Хмилевская, ZN.ua

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