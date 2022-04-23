Войска РФ снова обстреляли Черниговскую область с территории РоSSии

Это уже четвертый зафиксированный пограничниками обстрел Черниговской области с роSSийской территории, информирует ZN.ua.

Войска РФ снова обстреляли Черниговскую область с территории РоSSии
© Сергей Нужненко / Радио Свобода

Войска РФ в четвертый раз обстреляли Черниговскую область с территории РоSSии, информирует пресс-служба Государственной пограничной службы Украины в Telegram.

"Вчера вечером из РФ обстреляли украинскую территорию на участке отдела "Горск" Черниговского пограничного отряда. Около десяти гранат, выпущенных из-за границы из автоматического гранатомета, разорвались неподалеку от пограничного села Сеньковка. Это уже четвертый зафиксированный пограничниками обстрел Черниговской области с РФ после того, как Силы обороны Украины вытеснили захватчиков из области", – подчеркнули пограничники.

Отмечается, что два из трех предварительных обстрелов враг также направлял на участок границы близ Сеньковки, но в прошлые разы из минометов. Пограничные натряды при этих обстрелах не пострадали.


Анна Конюченко, ZN.ua

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