Черниговщину снова обстреляли с территории РоSSии, пограничники не пострадали

Около 10 гранат, выпущенных из-за границы из автоматического гранатомета, разорвались недалеко от села Сеньковка.

РоSSия обстреляла Черниговскую область со своей территории.

Об этом сообщила Государственная пограничная служба.

"Вчера вечером из роSSийской федерации обстреляли украинскую территорию на участке отдела "Горск" Черниговского пограничного отряда. Около десяти гранат, выпущенных из-за границы из автоматического гранатомета, разорвались неподалеку от пограничного села Сеньковка", - говорится в сообщении.

Пограничники отметили, что это уже четвертый зафиксированный пограничниками обстрел Черниговщины с роSSийской территории после того, как защитники Украины выгнали захватчиков из области. Дважды из трех предыдущих обстрелов враг также целил на участок границы близ Сеньковки, но тогда – из минометов.

Пограничные наряды при данных обстрелах не пострадали.

Напомним, 14 апреля РоSSия нанесла ракетный удар по Черниговской области, использовав запрещенное международным правом вооружение. А 15 апреля – дважды обстреляла позиции украинских пограничников.