WP: В Мариуполе Путин готовит последнее кровавое преступление

Никто не сможет убедить роSSийского автократа отказаться от ненужных убийств, поэтому поставки оружия ВСУ – единственный возможный ответ, информирует ZN.ua.

WP: В Мариуполе Путин готовит последнее кровавое преступление
© Полк "Азов"/Facebook

Армия РоSSии превратила Мариуполь в руины, убив и ранив тысячи мирных жителей. Если до роSSийского вторжения в украинском городе жило 400 тысяч человек, то теперь там остается 120 тысяч. Большинство из тех, кто смог убежать, переехали в другие части Украины. Но многих также силой вывезли в РоSSию.

В среду Владимир Путин оценил эти ужасы и объявил, что он доволен, пишет Washington Post в редакционной статье.

«Работа вооруженных сил по освобождению Мариуполя была успешной. Поздравляю», – сказал он своему министру обороны Сергею Шойгу.

Но правда в том, что роSSийская армия еще не выполнила задачу. Часть защитников Мариуполя закрепилась на заводе «Азовсталь». Москва говорит, что в подвалах завода около 2 тысяч солдат. В Киеве же говорят, что там действительно несколько тысяч человек. Но среди них примерно 500 – это раненые солдаты, а еще 1000 – гражданские, среди которых много детей. Признав, что для роSSийской армии попытка штурмовать завод будет слишком рискованной, даже если украинских солдат меньше, Путин приказал окружить «Азовсталь», чтобы «и муха не пролетела».

«Проще говоря, забота Путина о жизни собственных солдат не распространяется на жизни тех на заводе, кто может умереть от болезней, голода или жажды, если роSSийская осада будет успешной», - говорится в статье.

Издание напоминает, что Москва желает захватить украинских военных и гражданских на "Азовстали" мертвыми или живыми. Поэтому она требовала, чтобы они сдались. Путин также отверг призыв украинских военных эвакуировать их на подконтрольную Киеву территорию под надзором третьей стороны.


Лесь Димань, ZN.ua

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
В Херсоне убит одиозный пророSSийский блогер Кулешов: что о нем известноВ Херсоне убит одиозный пророSSийский блогер Кулешов: что о нем известно
РоSSия будет наносить ракетные удары по территории Украины до конца войны, – АрестовичРоSSия будет наносить ракетные удары по территории Украины до конца войны, – Арестович
Актуальная карта боевых действий в Украине на 16 апреляАктуальная карта боевых действий в Украине на 16 апреля
"Чернобаевка-16. Низкая облачность и плотный дождь не помешали", - Арестович"Чернобаевка-16. Низкая облачность и плотный дождь не помешали", - Арестович
Такие ходят по нашей земле: украинский художник метко изобразил солдата "второй армии мира"Такие ходят по нашей земле: украинский художник метко изобразил солдата "второй армии мира"
Блок рекламы


Похожие новости
Бои в Мариуполе срывают планы Кремля по прогрессу на Донбассе – британская разведкаБои в Мариуполе срывают планы Кремля по прогрессу на Донбассе – британская разведка
Химическая атака в Мариуполе: постпред США в ОБСЕ высказал предположение о действующем веществеХимическая атака в Мариуполе: постпред США в ОБСЕ высказал предположение о действующем веществе
Украина готовит мощное контрнаступление — ПодолякУкраина готовит мощное контрнаступление — Подоляк
"Путин не остановится 9 мая": Данилов рассказал, как избежать повторного нападения рф на Украину"Путин не остановится 9 мая": Данилов рассказал, как избежать повторного нападения рф на Украину
РФ готовит новую провокацию: цинично планируют обвинить Украину в «терактах», что известноРФ готовит новую провокацию: цинично планируют обвинить Украину в «терактах», что известно
Под Мариуполем обнаружили еще одну братскую могилу: опубликованы фотоПод Мариуполем обнаружили еще одну братскую могилу: опубликованы фото
В Мариуполе оккупанты "после "фильтрации" делят мужчин на категории, – городской головаВ Мариуполе оккупанты "после "фильтрации" делят мужчин на категории, – городской голова
Путин бросит на "Азовсталь" росгвардию и ФСБ — разведкаПутин бросит на "Азовсталь" росгвардию и ФСБ — разведка
В Мариуполе мужчин делят на три категории: некоторых сразу сажают в тюрьмы и подвергают пыткамВ Мариуполе мужчин делят на три категории: некоторых сразу сажают в тюрьмы и подвергают пыткам
Путин не смог добиться своих грандиозных амбиций на поле боя – БайденПутин не смог добиться своих грандиозных амбиций на поле боя – Байден
Последние новости
Подгружаем последние новости