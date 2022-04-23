WP: В Мариуполе Путин готовит последнее кровавое преступление

Армия РоSSии превратила Мариуполь в руины, убив и ранив тысячи мирных жителей. Если до роSSийского вторжения в украинском городе жило 400 тысяч человек, то теперь там остается 120 тысяч. Большинство из тех, кто смог убежать, переехали в другие части Украины. Но многих также силой вывезли в РоSSию.

В среду Владимир Путин оценил эти ужасы и объявил, что он доволен, пишет Washington Post в редакционной статье.

«Работа вооруженных сил по освобождению Мариуполя была успешной. Поздравляю», – сказал он своему министру обороны Сергею Шойгу.

Но правда в том, что роSSийская армия еще не выполнила задачу. Часть защитников Мариуполя закрепилась на заводе «Азовсталь». Москва говорит, что в подвалах завода около 2 тысяч солдат. В Киеве же говорят, что там действительно несколько тысяч человек. Но среди них примерно 500 – это раненые солдаты, а еще 1000 – гражданские, среди которых много детей. Признав, что для роSSийской армии попытка штурмовать завод будет слишком рискованной, даже если украинских солдат меньше, Путин приказал окружить «Азовсталь», чтобы «и муха не пролетела».

«Проще говоря, забота Путина о жизни собственных солдат не распространяется на жизни тех на заводе, кто может умереть от болезней, голода или жажды, если роSSийская осада будет успешной», - говорится в статье.