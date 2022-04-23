РоSSийские захватчики шокированы сопротивлением украинских защитников — аудиоперехват СБУ

РоSSийские оккупанты шокированы сопротивлением, которое им оказывают украинские защитники. Захватчики боятся украинских военных и чувствуют себя в опасности даже в населенных пунктах, которые им удалось временно оккупировать. Об этом свидетельствует новый аудиоперехват разговора оккупантов, опубликованный СБУ .

«Устали мы здесь! У нас снайпер сидит… ну его нафиг, пид*ас е*нутый! Четыре человека снял сегодня», - рассказывает роSSийский захватчик своему сослуживцу, который тоже воюет в Украине.

Оккупант жалуется на свое командование, постоянно отправляющее их вперед, потому что сам – боится оставаться даже в «тылу».

Его собеседник не удивляется этому и открыто признает силу украинских воинов.

«Они …. 8 лет учились воевать. Я видел их, они готовы умереть здесь», - говорит захватчик.