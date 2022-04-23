На Харьковщине не будет ночных богослужений на Пасху

Также изменено время комендантского часа.

На Харьковщине не будет ночных богослужений на Пасху
Фото: пресс-служба президента

В Харьковской области богослужения в Пасхальную ночь не будут проводить во избежание возможных провокаций со стороны роSSийских оккупантов.

Об этом заявил глава ОВА Олег Синегубов.

"Впереди Пасхальное воскресенье. У оккупантов нет религиозных праздников, каких-либо принципов и морали. Мы встречались с представителями церквей, совместно решили, что ночных богослужений не будет! Мы не можем допустить скопления людей, безопасность – прежде всего", - написал Синегубов.

Он сообщил также, что в субботу, 23 апреля, меняется время комендантского часа: он будет действовать не с 20:00 до 6:00, а с 19:00 до 5:00.

Напомним, что во Львовской области возобновили комендантский час в Пасхальную ночь.

РоSSийские оккупанты ранее распространили информацию об "обстреле православных храмов в Пасхальную ночь националистами". Это якобы должно произойти в 5 областях: Запорожской, Николаевской, Одесской, Сумской и Харьковской. Учитывая это, митрополит Киевский и всея Украины Эпифаний благословил изменять время служб.

Минкультуры напомнило верующим о важности соблюдения ограничений военного положения, в частности, правил комендантского часа и призвало на Пасху молиться онлайн.

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