ВСУ освободили от роSSийских оккупантов три села в Харьковской области

Сложная ситуация остается на изюмском направлении.

ВСУ освободили от роSSийских оккупантов три села в Харьковской области
Фото: Командування Десантно-штурмових військ Збройних Сил України

В пятницу, 22 апреля, украинские военные пошли в контрнаступление в Харьковской области. ВСУ освободили от роSSийских оккупантов три населенных пункта.

Об этом сообщает глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

"У нас хорошие новости с передовой. Наши ВСУ предприняли успешное контрнаступление, вчера утром начали наступательные операции на врага", - отметил руководитель области.

В течение дня шли бои, но украинские военные смогли выбить роSSийских захватчиков и закрепиться на позициях. Таким образом удалось освободить села Безруки, Слатин и Прудянка Дергачевского района.

Кроме того, Синегубов сообщил, что за минувшие сутки оккупанты 56 раз обстреляли Харьков. В результате два человека погибли, 19 ранены.

Сложная ситуация остается на изюмском направлении, но украинские защитники продолжают держать оборонные рубежи.

Напомним, что роSSийская группировка, участвовавшая в пытках в Буче, понесла потери в районе Изюма.

А 21 апреля подразделения воздушного командования "Восток" во взаимодействии с силами Операции Объединенных сил в Харьковской области ликвидировали два вражеских самолета.

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