Во Львовской области возобновили комендантский час в Пасхальную ночь, - глава ОВА

Во Львовской области возобновили комендантский час в Пасхальную ночь.

Об этом сообщил глава Областной военной администрации Максим Козицкий.

"В соответствии с новыми разведанными, а также информацией о возможной деятельности диверсионных групп на территории области, принято решение о возобновлении комендантского часа в Пасхальную ночь, с 23:00 23 апреля до 05:00 24 апреля", - написал он в своем Телеграм-канале.

В дальнейшем комендантский час будет продолжаться с 23:00 до 05:00.

Козицкий также отметил, что церковное руководство области солидарно с этим решением, а во всех храмах Львовской области ночные богослужения переносят на утренние часы.

Напомним, вчера во Львовской области решили отменить комендантский час в Пасхальную ночь.

В Киеве – изменили время комендантского часа. Он будет действовать с 23:00 до 5:00 утра.

РоSSийские оккупанты распространяют информацию об “обстреле православных храмов в Пасхальную ночь националистами”. Это якобы должно произойти в 5 областях: Запорожской, Николаевской, Одесской, Сумской и Харьковской. Учитывая это, митрополит Киевский и всея Украины Эпифаний благословил изменять время служб. УПЦ МП просит власти разрешить богослужение в Пасхальную ночь, несмотря на то, что РФ фактически "анонсировала" обстрелы храмов.

Накануне Минкультуры напомнило верующим о важности соблюдения ограничений военного положения, в частности, правил комендантского часа и призвало на Пасху молиться онлайн.