Похищенных в Украине детей оккупанты устраивают в свои семьи — Денисова

Похищенных в Украине детей роSSийские захватчики устраивают в свои семьи, сообщает Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова в телеграмм-канале .

«Из СМИ агрессора стало известно о фактах незаконного вывоза в подмосковную Апрелевку 27 детей-сирот. Их передали под временную опеку в десять местных семей», - говорится в сообщении.

По словам Денисовой, отсутствует информация, имеют ли такие дети статус сирот или лишенных родительской опеки и имеют ли дети родственников, желающих их забрать в свою семью.

Неизвестны также условия пребывания детей, состояние их здоровья и то, учитывалось ли мнение детей при устройстве их в такие семьи.

Денисова напомнила, что вывоз роSSийскими оккупантами украинских детей является преступлением, которое в соответствии с международным правом подпадает под определение торговли людьми.

«Действия оккупантов нарушают обязанность государства обеспечивать права детей в условиях вооруженных конфликтов, предусмотренные статьей 38 Конвенции ООН о правах ребенка, и нормы статьи 49 Женевской конвенции о защите гражданского населения во время войны, запрещающей осуществлять принудительное переселение или депортацию лиц с оккупированной территории», – подчеркнула омбудсмен.