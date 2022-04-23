Похищенных в Украине детей оккупанты устраивают в свои семьи — Денисова

Вывоз захватчиками украинских детей является преступлением, которое в соответствии с международным правом подпадает под определение торговли людьми, информирует ZN.ua.

Похищенных в Украине детей роSSийские захватчики устраивают в свои семьи, сообщает Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова в телеграмм-канале.

«Из СМИ агрессора стало известно о фактах незаконного вывоза в подмосковную Апрелевку 27 детей-сирот. Их передали под временную опеку в десять местных семей», - говорится в сообщении.

По словам Денисовой, отсутствует информация, имеют ли такие дети статус сирот или лишенных родительской опеки и имеют ли дети родственников, желающих их забрать в свою семью.

Неизвестны также условия пребывания детей, состояние их здоровья и то, учитывалось ли мнение детей при устройстве их в такие семьи.

Денисова напомнила, что вывоз роSSийскими оккупантами украинских детей является преступлением, которое в соответствии с международным правом подпадает под определение торговли людьми.

«Действия оккупантов нарушают обязанность государства обеспечивать права детей в условиях вооруженных конфликтов, предусмотренные статьей 38 Конвенции ООН о правах ребенка, и нормы статьи 49 Женевской конвенции о защите гражданского населения во время войны, запрещающей осуществлять принудительное переселение или депортацию лиц с оккупированной территории», – подчеркнула омбудсмен.

Денисова обратилась к Комиссии ООН по расследованию нарушений прав человека во время военного вторжения РФ в Украину и призвала учесть эти факты преступлений и нарушений оккупантами прав ребенка в Украине.


Анастасия Гурин, ZN.ua

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
В Херсоне убит одиозный пророSSийский блогер Кулешов: что о нем известноВ Херсоне убит одиозный пророSSийский блогер Кулешов: что о нем известно
РоSSия будет наносить ракетные удары по территории Украины до конца войны, – АрестовичРоSSия будет наносить ракетные удары по территории Украины до конца войны, – Арестович
Актуальная карта боевых действий в Украине на 16 апреляАктуальная карта боевых действий в Украине на 16 апреля
"Чернобаевка-16. Низкая облачность и плотный дождь не помешали", - Арестович"Чернобаевка-16. Низкая облачность и плотный дождь не помешали", - Арестович
Такие ходят по нашей земле: украинский художник метко изобразил солдата "второй армии мира"Такие ходят по нашей земле: украинский художник метко изобразил солдата "второй армии мира"
Блок рекламы


Похожие новости
Денисова призвала украинцев сообщать в новый чат-бот о преступлениях оккупантовДенисова призвала украинцев сообщать в новый чат-бот о преступлениях оккупантов
Украине нужно предоставить современное оружие, чтобы не допустить повтора зверств РФ, как в Буче – постпред США при ОБСЕУкраине нужно предоставить современное оружие, чтобы не допустить повтора зверств РФ, как в Буче – постпред США при ОБСЕ
Оккупанты обесточили станцию, которая подает воду в Лисичанск и НоводружескОккупанты обесточили станцию, которая подает воду в Лисичанск и Новодружеск
Офис генпрокурора: С начала вторжения РФ в Украине пострадали более 595 детей, 387 — получили раненияОфис генпрокурора: С начала вторжения РФ в Украине пострадали более 595 детей, 387 — получили ранения
Оккупанты с утра обстреляли Николаев: подробности и видеоОккупанты с утра обстреляли Николаев: подробности и видео
ООН: РоSSия полностью отвергла международное гуманитарное право во время войны в УкраинеООН: РоSSия полностью отвергла международное гуманитарное право во время войны в Украине
"Калибры" по Украине оккупанты запускают и с подлодок, - The Times"Калибры" по Украине оккупанты запускают и с подлодок, - The Times
Ищут ядерные боеголовки? Оккупанты отправили на место гибели "Москвы" необычное судноИщут ядерные боеголовки? Оккупанты отправили на место гибели "Москвы" необычное судно
Гарантии безопасности Украине не будут идентичны статье 5 устава НАТО — ДжонсонГарантии безопасности Украине не будут идентичны статье 5 устава НАТО — Джонсон
У гражданских и раненых военных на "Азовстали" заканчивается вода - ДенисоваУ гражданских и раненых военных на "Азовстали" заканчивается вода - Денисова
Последние новости
Подгружаем последние новости