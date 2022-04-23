НАБУ все семь лет работает в агрессивной среде – Сытник

Сотрудники Национального антикоррупционного бюро все семь лет работали в агрессивной среде, где и прокуратура и полиция пытались поймать их «на горячем». Об этом заявил экс-директор НАБУ Артем Сытник.

«С одной стороны – 700 человек, работающих в НАБУ. С другой – 20 тыс. в СБУ , 10 тыс. – в органах прокуратуры, еще больше людей в полиции. И все эти органы, прямо скажем, охотились за нашими сотрудниками, чтобы задержать кого-то «на горячем». Ни у кого не вышло. Вот не могли люди понять и принять, что у НАБУ другая идеология. И это расхождение в ценностях определяло ту агрессивную среду, в которой нам приходилось работать фактически все эти 7 лет», – заявил Сытник.

Он пояснил, что основная причина, почему НАБУ выстояло – это поддержка западных партнеров. По словам Сытника, они видели, что Бюро честно работало. Экс-директор НАБУ объяснил, что если бы сотрудники Бюро руководствовались двойными стандартами, такой поддержки не было бы. Однако самым главным Сытник назвал коллектив, сформированный через открытый конкурс из совершенно разных людей, проникшихся идеологией нового органа…

«Наши детективы – реально крутая команда. Небольшая, но настолько мощная, что это и стало, вероятно, причиной того, что ничего у наших оппонентов не получилось. Я чувствовал поддержку со стороны коллектива как директора. Со своей стороны, я пытался создать такие условия для коллектива, чтобы люди могли работать по закону. Весь негатив, все притеснения я изначально вызвался принимать на себя директором. И так оно и вышло. Потому небольшой орган задал тон фактически всей правоохранительной системе Украины. Мы видим, как все жалуются: «У нас есть все. Все решено с полицией, решено с другими. Только с НАБУ не можем договориться», – добавил Сытник.

Он заявил, что НАБУ изначально было открыто к сотрудничеству с другими правоохранительными органами, но практика доказала, что Бюро может рассчитывать только на себя. И некоторые дела, будь к ним привлечены другие органы, не заканчивались бы теми громкими разоблачениями, которые продемонстрировали обществу наглядно уровень коррупции на высших ступенях власти.