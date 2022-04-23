Оставили после себя кучи мусора: в сети показали последствия нашествия оккупантов под Киевом

После того, как роSSийские оккупационные войска более месяца держали Киевскую область под оккупацией, они превратили места своей дислокации в свалки, а также разворовали многие вещи украинских жителей, информирует Апостроф.

Фото последствий оккупации роSSийскими военными-мародерами Бучи и Андреевки опубликовало Суспільне.

Местные жители рассказывают, что оккупанты обустраивались помимо частных домов и дворах жителей, в школах, детских садах, а также админзданиях.

Фото:Суспільне/Єлизавета Серватинська

Фото:Суспільне/Єлизавета Серватинська

Фото:Суспільне/Єлизавета Серватинська

Фото:Суспільне/Єлизавета Серватинська

Фото:Суспільне/Єлизавета Серватинська

Фото:Суспільне/Єлизавета Серватинська

Фото:Суспільне/Єлизавета Серватинська

Фото:Суспільне/Єлизавета Серватинська

Фото:Суспільне/Єлизавета Серватинська

Фото:Суспільне/Єлизавета Серватинська

Фото:Суспільне/Єлизавета Серватинська


Екатерина Глянько, Апостроф

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