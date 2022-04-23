Залужный призывает блогеров воздержаться от публичных оценок боевых действий, логистики и решений командиров

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный подчеркнул, что военное руководство не предоставляет никакой важной информации о текущих операциях. Он призвал не верить информации, распространяемой врагом.

Об этом он написал в Фейсбуке.

"Обращаю внимание, что в социальных сетях периодически появляется информация, используемая врагом для нанесения потерь ВСУ. Военное руководство не предоставляет никакой важной информации о текущих операциях. Я в очередной раз призываю всех, особенно блогеров с большими аудиториями, воздержаться от публичных оценок боевых действий, логистики, обеспечения и решений командиров", - подчеркнул Залужный.

Он отметил, что только военное руководство владеет полной информацией и использует ее для отражения роSSийской агрессии. Залогом успешного уничтожения неприятеля является нераспространение этой информации.

"Верьте Вооруженным Силам Украины. Мы делаем свою работу. У нас мощный, коварный и безжалостный враг, использующий все что угодно для нанесения нам потерь. Не становитесь инструментом в его руках!", - добавил главнокомандующий.

Напомним, ранее Центр противодействия дезинформации при СНБО опроверг новые фейки Путина, которые он озвучил во время встречи с Александром Лукашенко.