Сытник: «Коррупция как была, так и остается. И в мирное время, и в военное»

Стратегические цели Национального антикоррупционного бюро в перспективе развития до 2023 года остаются такими, как их определили изначально, заявил экс-директор НАБУ Артем Сытник. В то же время он отметил, что личному составу важно переориентироваться с задач, выполняемых во время войны, на задачи мирного времени.

«Все стратегические цели, которые мы определили, остаются актуальными. Поэтому сейчас важно переориентировать личный состав из тех задач, которые решали во время начала войны – и это была мощная работа совместно с ВСУ, ГУР МО, СБУ – на работу именно по нашему антикоррупционному направлению. Коррупция как была, так и остается. И в мирное время, и в военное. Многие не могут понять, как можно заниматься коррупцией в военное время. Но во всех странах мира на войне всегда зарабатывали огромные средства», – отметил Сытник.

Он объяснил, что очень много будет квазигероев, которые появятся и в парламенте, и правительстве. И они постараются диктовать свои условия. Поэтому, как отметил Сытник, стратегически работа НАБУ не должна претерпевать изменения. По его словам, в Бюро настроены на результат, записанный в стратегии.

«Но могут возникнуть такие препятствия, например уменьшение финансирования. Это не умышленные действия – это форсмажер. Пока финансирование идет. Скоро близится период бюджетных резолюций и мне сложно представить, что будет. Я надеюсь, что финансирование НАБУ будет осуществляться на должном уровне, но здесь уже мало кому можно что-то предъявить, потому что это действительно объективные обстоятельства. И мы будем подстраиваться под общее состояние экономики и ситуацию в стране», – добавил экс-директор НАБУ.

В то же время он отметил, что учитывая военное состояние НАБУ, как и другие государственные органы, будет вынуждено подстраиваться под современные реалии. Однако, по словам Сытника, один новый вызов перед Бюро все же предстанет.