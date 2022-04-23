У Байдена сейчас критически низкий рейтинг в США: ниже был только у Трампа - исследование Gallup

То, как Джо Байден справляется со своей работой на посту президента США, одобряют всего 41% американцев, в то время как 56% не одобряют. Это данные исследования аналитической компании Gallup касательно популярности президента в пятом квартале правления (20 января - 19 апреля). Начиная с 1950-х годов, ниже рейтинг во время данного квартала был только у предшественника Байдена - Дональда Трампа (39,1% одобрения).

На отметке выше 50% одобрения Байден находился в первые два квартала своего президентства. Однако всплески новых случаев коронавируса, выведение войск США из Афганистана, инфляция начали подкашивать его рейтинг летом 2021 года.