У Байдена сейчас критически низкий рейтинг в США: ниже был только у Трампа - исследование Gallup

Уровень поддержки Байдена застрял в диапазоне 40% и держится там уже восемь месяцев. Это грозит провалом Демократической партии на промежуточных выборах, информирует ZN.ua.

У Байдена сейчас критически низкий рейтинг в США: ниже был только у Трампа - исследование Gallup
© Jakub Szymczuk/KPRP, Andrzej Duda/facebook

То, как Джо Байден справляется со своей работой на посту президента США, одобряют всего 41% американцев, в то время как 56% не одобряют. Это данные исследования аналитической компании Gallup касательно популярности президента в пятом квартале правления (20 января - 19 апреля). Начиная с 1950-х годов, ниже рейтинг во время данного квартала был только у предшественника Байдена - Дональда Трампа (39,1% одобрения).

На отметке выше 50% одобрения Байден находился в первые два квартала своего президентства. Однако всплески новых случаев коронавируса, выведение войск США из Афганистана, инфляция начали подкашивать его рейтинг летом 2021 года.

Низкий рейтинг одобрения работы Байдена представляет собой серьезную угрозу шансам Демократической партии сохранить незначительное большинство в Палате представителей и Сенате США на промежуточных выборах этой осенью. Хотя неожиданные повороты с резким ростом рейтинга исключать нельзя, отмечают аналитики.


Анастасия Дэйна, ZN.ua

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