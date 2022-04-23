У Байдена сейчас критически низкий рейтинг в США: ниже был только у Трампа - исследование Gallup
Уровень поддержки Байдена застрял в диапазоне 40% и держится там уже восемь месяцев. Это грозит провалом Демократической партии на промежуточных выборах, информирует
То, как Джо Байден справляется со своей работой на посту президента США, одобряют всего 41% американцев, в то время как 56% не одобряют. Это данные исследования аналитической компании
На отметке выше 50% одобрения Байден находился в первые два квартала своего президентства. Однако всплески новых случаев коронавируса, выведение войск США из Афганистана, инфляция начали подкашивать его рейтинг летом 2021 года.
Низкий рейтинг одобрения работы Байдена представляет собой серьезную угрозу шансам Демократической партии сохранить незначительное большинство в Палате представителей и Сенате США на промежуточных выборах этой осенью. Хотя неожиданные повороты с резким ростом рейтинга исключать нельзя, отмечают аналитики.