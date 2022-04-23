Денисова призвала украинцев сообщать в новый чат-бот о преступлениях оккупантов
Она напомнила, что военные преступления не имеют срока давности.
Для фиксирования преступлений оккупантов создан чат-бот в Телеграме Stop Russian aggression @stop_ru_aggression_bot.
Об этом написала уполномоченный ВР по правам человека Людмила Денисова.
"Каждый может зафиксировать военное преступление роSSийского солдата на нашей территории. Размещайте фото, видео, место и описание преступления. Все военные преступники должны быть наказаны! Военные преступления не имеют срока давности!", - говорится в сообщении.
Ранее Министерство цифровой трансформации создало в Telegram чат-бот єВорог. Граждан призвали фотографировать и снимать на видео оккупантов и их технику и отправлять кадры в чат-бот.
10 марта СБУ сообщила, что расширила каналы получения информации от граждан о военных преступлениях роSSийских оккупантов на территории Украины. Кроме чат-бота, в Telegram добавили также горячие телефонные линии, электронную почту и другие мессенджеры.