В Сумской области более 150 человек находятся в плену оккупантов

Часть из них были захвачены на территории области, есть и те, кто был взят в плен за ее пределами, информирует ZN.ua.

В Сумской области более 150 человек находятся в плену оккупантов
© Минобороны РоSSии/t.me

Глава Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий заявил, что в Сумской области по меньшей мере 155 жителей находятся в плену роSSийских оккупнатов.

"На данный момент в плену РоSSии остаются, по меньшей мере, 155 жителей Сумщины. Часть из них захватили на территории области, есть и те, кто был взят в плен за ее пределами. Работа по освобождению каждого нашего гражданина ведется с первых дней войны!" – отметил Живецкий в Telegram.

Живецкий призвал тех, кто владеет информацией о похищении людей оккупантами, сообщать об этом правоохранительным органам.

"Я прошу каждого из вас – обращайтесь к нашим правоохранителям", – добавил глава Сумской ОВА.


Анна Конюченко, ZN.ua

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