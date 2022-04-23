Комендантский час в Николаевской области сегодня начнется в 19:00

Есть информация о подготовке провокаций россиянами в Пасхальную ночь.

Сегодня, 23 апреля, комендантский час в Николаевской области начнется в 19:00, поскольку есть информация о подготовке провокаций россиянами в Пасхальную ночь.

Об этом сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким.

"Сегодня комендантский час будет с 19:00 до 05:00 (24 апреля). Да, Пасха, но у нас есть данные, что готовятся подлости со стороны орков именно этой ночью, поэтому я всех прошу остаться дома сегодня", - сказал Ким в видеообращении.

Он призвал жителей области по возможности не покидать свои дома и в воскресенье.

"По возможности никуда не ходите сегодня и завтра", - добавил Ким.

Напомним, во Львовской области сотменили комендантский час в Пасхальную ночь. В Киеве – изменили время комендантского часа. Он будет действовать с 23:00 до 5:00 утра.

ООккупанты распространяют информацию об "обстреле православных храмов в Пасхальную ночь националистами". Это якобы должно произойти в 5 областях: Запорожской, Николаевской, Одесской, Сумской и Харьковской. Учитывая это, митрополит Киевский и всея Украины Эпифаний благословил менять время служб. УПЦ МП просила власть разрешить богослужение в Пасхальную ночь, несмотря на то, что РФ фактически "анонсировала" обстрелы храмов.

Накануне Минкультуры напомнило верующим о важности соблюдения ограничений военного положения, в частности, правил комендантского часа и призвало на Пасху молиться онлайн.