РоSSия лишилась еще одного корабля: "Направлялся на войну с Украиной"

РоSSия лишилась еще одного корабля: "Направлялся на войну с Украиной"

РоSSийские оккупанты потеряли ещё один корабль.

Об этом сообщает военный аналитик Александр Коваленко.

Так, во время перехода патрульного корабля проекта 22460 "Расул Гамзатов" внутренними водными путями (Волго-Донской канал) из акватории Каспийского в Азовское море, для усиления морской группировки оккупантов, буксир, который обеспечивал переход данного ПСКР, повредил элементы винто-рулевой группы корабля.

По итогу повреждений выведена из строя левая линия валов и изогнута лопасть левого винта. На сегодняшний день у россиян отсутствуют в наличие запасные части для проведения экстренных ремонтных работ.

Таким образом, корабль находится на бесславной якорной стоянке в порту Азов (Ростовская область).

"Тут я даже не знаю, как эту потерю квалифицировать. С одной стороны #этонемы, а с другой корабль получил повреждения направляясь принимать участие в войне против Украины, а потому – потеря всё-таки в рамках именно боевых действий. Пускай и самострел", - комментирует Александр Коваленко.


Алексей Ионов, politeka.net

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