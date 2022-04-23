Обстрелы на Харьковщине и Донбассе, блокада Мариуполя, на юге продолжаются обстрелы, - сводка ОВА

В Донецкой области россияне производили обстрелы по всей линии разграничения.

?Обстрелы на Харьковщине и Донбассе, блокада Мариуполя, на юге продолжаются обстрелы, - сводка ОВА
Маріуполь

Относительно спокойно ночь прошла во многих областях Украины: на Волыни, Закарпатье, в Ровенской, Ивано-Франковской, Хмельницкой, Черновицкой, Львовской областях, Одесской, Запорожской, Винницкой, Тернопольской областях, в Киевской, Полтавской, Житомирской, Кировоградской, Черкасской, Сумской и Черниговской областях.

Об этом говорится в сводке областных военных администраций по состоянию на 08.00 23 апреля.

В Днепропетровской области – одна ночная тревога. Артиллерийские обстрелы окрестностей Зеленодольска. Ни людей, ни дома не задело. На утро – спокойно.

Харьков: ночью – тревоги, продолжались артиллерийские обстрелы жилых районов с восточной стороны. Интенсивные обстрелы этих районов были и днем, по Харькову за сутки – 7 раненых, 2 погибли. По области – активные бои в Изюмском направлении, в частности, в Барвенково.

Луганская область: обстрел жилой инфраструктуры всех городов. Горячее всего было в Попасной. Кроме того, что в городе несколько недель продолжаются уличные бои, роSSийская армия постоянно накрывает огнем многоэтажки и частные дома. Только вчера местные жители выдержали пять артиллерийских атак врага. Погибли 3 гражданских и 1 военный. 1 женщина ранена.

Донецкая область: ночью – обстрелы по всей линии разграничения. На утро сообщают об обстреле Нью-Йорка (повреждены 5 жилых домов, обесточены НЙ и поселок Пивденный) и активизация противника вблизи Марьинки и Новомихайловки.

Мариуполь: блокада продолжается. Украинские военные держатся. Сегодня будет очередная попытка эвакуации населения из Мариуполя в Запорожье.

В Херсонской области оккупанты продолжают обстрел населенных пунктов области и запускают ракеты с территории оккупированных сел в сторону Николаева и Днепропетровской области. Ситуация в области – на грани гуманитарной катастрофы.

Николаевская область: ночью раздавались взрывы. По предварительной информации – "прилет" ракеты, в результате которого пострадавших нет. Выбиты окна в домах, повреждены линии электропередачи. Ситуация на территории области контролируется.

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