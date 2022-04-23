Украине нужно предоставить современное оружие, чтобы не допустить повтора зверств РФ, как в Буче – постпред США при ОБСЕ

Украине срочно нужно предоставить современное оружие и боеприпасы для того, чтобы она имела возможность успешно противостоять роSSийской агрессии и защитить своих граждан от зверств, похожих на произошедшие в Буче, Гостомеле и Бородянке, заявил постоянный представитель США при ОБСЕ Майкл Карпентер во время спецзаседания Постоянного совета ОБСЕ в Вене.

"Украина остро нуждается в современном оружии и боеприпасах, чтобы защитить себя на этой новой и смертоносной фазе конфликта. Она нуждается в этом оружии и боеприпасах сейчас, так быстро, как только мы сможем их туда доставить. Не долгосрочные контракты на закупку оружия, а немедленное предоставление передовых возможностей для защиты своего гражданского населения от ужасов этой войны", - сказал он.

По его словам, все указывает на то, что "динамика поля боя скоро переместится с ближнего боя на дальний огонь, где решающее значение будут иметь артиллерия и реактивные системы залпового огня".