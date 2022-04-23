Украине нужно предоставить современное оружие, чтобы не допустить повтора зверств РФ, как в Буче – постпред США при ОБСЕ

Кремль открыто заявил о своем намерении захватить восток Украины, и события на местах не оставляют сомнений в том, что мы являемся свидетелями начальных этапов массированного наступления роSSийских войск на Донбассе, сказал Майкл Карпентер членам ОБСЕ, информирует ZN.ua.

Украине нужно предоставить современное оружие, чтобы не допустить повтора зверств РФ, как в Буче – постпред США при ОБСЕ
© КГГА, Алексей Самсонов

Украине срочно нужно предоставить современное оружие и боеприпасы для того, чтобы она имела возможность успешно противостоять роSSийской агрессии и защитить своих граждан от зверств, похожих на произошедшие в Буче, Гостомеле и Бородянке, заявил постоянный представитель США при ОБСЕ Майкл Карпентер во время спецзаседания Постоянного совета ОБСЕ в Вене.

"Украина остро нуждается в современном оружии и боеприпасах, чтобы защитить себя на этой новой и смертоносной фазе конфликта. Она нуждается в этом оружии и боеприпасах сейчас, так быстро, как только мы сможем их туда доставить. Не долгосрочные контракты на закупку оружия, а немедленное предоставление передовых возможностей для защиты своего гражданского населения от ужасов этой войны", - сказал он.

По его словам, все указывает на то, что "динамика поля боя скоро переместится с ближнего боя на дальний огонь, где решающее значение будут иметь артиллерия и реактивные системы залпового огня".


Анастасия Дэйна, ZN.ua

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
В Херсоне убит одиозный пророSSийский блогер Кулешов: что о нем известноВ Херсоне убит одиозный пророSSийский блогер Кулешов: что о нем известно
РоSSия будет наносить ракетные удары по территории Украины до конца войны, – АрестовичРоSSия будет наносить ракетные удары по территории Украины до конца войны, – Арестович
Актуальная карта боевых действий в Украине на 16 апреляАктуальная карта боевых действий в Украине на 16 апреля
"Чернобаевка-16. Низкая облачность и плотный дождь не помешали", - Арестович"Чернобаевка-16. Низкая облачность и плотный дождь не помешали", - Арестович
Такие ходят по нашей земле: украинский художник метко изобразил солдата "второй армии мира"Такие ходят по нашей земле: украинский художник метко изобразил солдата "второй армии мира"
Блок рекламы


Похожие новости
В Буче завершаются сбор и эксгумация тел погибших от рук роSSийских захватчиков — мэрВ Буче завершаются сбор и эксгумация тел погибших от рук роSSийских захватчиков — мэр
Сытник: «Стратегически правильно – предоставить и.о. руководителя САП полномочия, которые обеспечат автономию органа»Сытник: «Стратегически правильно – предоставить и.о. руководителя САП полномочия, которые обеспечат автономию органа»
Офис генпрокурора: С начала вторжения РФ в Украине пострадали более 595 детей, 387 — получили раненияОфис генпрокурора: С начала вторжения РФ в Украине пострадали более 595 детей, 387 — получили ранения
РоSSийская группировка, участвовавшая в пытках в Буче, понесла потери в районе Изюма - ГенштабРоSSийская группировка, участвовавшая в пытках в Буче, понесла потери в районе Изюма - Генштаб
Украина получит оружие, которое изменит "правила игры": Арестович сказал, что ждет россиянУкраина получит оружие, которое изменит "правила игры": Арестович сказал, что ждет россиян
Химическая атака в Мариуполе: постпред США в ОБСЕ высказал предположение о действующем веществеХимическая атака в Мариуполе: постпред США в ОБСЕ высказал предположение о действующем веществе
ООН: РоSSия полностью отвергла международное гуманитарное право во время войны в УкраинеООН: РоSSия полностью отвергла международное гуманитарное право во время войны в Украине
"Калибры" по Украине оккупанты запускают и с подлодок, - The Times"Калибры" по Украине оккупанты запускают и с подлодок, - The Times
Гарантии безопасности Украине не будут идентичны статье 5 устава НАТО — ДжонсонГарантии безопасности Украине не будут идентичны статье 5 устава НАТО — Джонсон
Ближайшие четыре недели: в кулуарах Белого дома заговорили об исходе ситуации в УкраинеБлижайшие четыре недели: в кулуарах Белого дома заговорили об исходе ситуации в Украине
Последние новости
Подгружаем последние новости