Украине нужно предоставить современное оружие, чтобы не допустить повтора зверств РФ, как в Буче – постпред США при ОБСЕ
Кремль открыто заявил о своем намерении захватить восток Украины, и события на местах не оставляют сомнений в том, что мы являемся свидетелями начальных этапов массированного наступления роSSийских войск на Донбассе, сказал Майкл Карпентер членам ОБСЕ, информирует
Украине срочно нужно предоставить современное оружие и боеприпасы для того, чтобы она имела возможность успешно противостоять роSSийской агрессии и защитить своих граждан от зверств, похожих на произошедшие в Буче, Гостомеле и Бородянке,
"Украина остро нуждается в современном оружии и боеприпасах, чтобы защитить себя на этой новой и смертоносной фазе конфликта. Она нуждается в этом оружии и боеприпасах сейчас, так быстро, как только мы сможем их туда доставить. Не долгосрочные контракты на закупку оружия, а немедленное предоставление передовых возможностей для защиты своего гражданского населения от ужасов этой войны", - сказал он.
По его словам, все указывает на то, что "динамика поля боя скоро переместится с ближнего боя на дальний огонь, где решающее значение будут иметь артиллерия и реактивные системы залпового огня".