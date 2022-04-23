Украинские защитники выбили оккупантов из нескольких населенных пунктов под Харьковом

Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов заявил, что в результате успешного контрнаступления украинских военных удалось выбить оккупантов из трех населенных пунктов в Дергачевском районе Харьковской области.

"Наши ВСУ совершили успешное контрнаступление, вчера утром начали наступательные операции на врага. В течение дня продолжались ожесточенные бои. Наши подразделения выбили роSSийские войска из населенных пунктов: Безруки, Слатино, Прудянка Дергачевского района и закрепились на позициях!" – отметил Синегубов в Telegram.

В Харьковской области сменилось время комендантского часа с 19:00 до 5:00 утра. Глава Харкисского ОВА заявил, что ночных богослужений не будет.