Украинские защитники выбили оккупантов из нескольких населенных пунктов под Харьковом

В Харьковской области сменилось время комендантского часа с 19:00 до 5:00 утра, информирует ZN.ua.

Украинские защитники выбили оккупантов из нескольких населенных пунктов под Харьковом
© Сергей Нужненко / Радио Свобода

Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов заявил, что в результате успешного контрнаступления украинских военных удалось выбить оккупантов из трех населенных пунктов в Дергачевском районе Харьковской области.

"Наши ВСУ совершили успешное контрнаступление, вчера утром начали наступательные операции на врага. В течение дня продолжались ожесточенные бои. Наши подразделения выбили роSSийские войска из населенных пунктов: Безруки, Слатино, Прудянка Дергачевского района и закрепились на позициях!" – отметил Синегубов в Telegram.

В Харьковской области сменилось время комендантского часа с 19:00 до 5:00 утра. Глава Харкисского ОВА заявил, что ночных богослужений не будет.


Анна Конюченко, ZN.ua

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