Оккупанты обесточили станцию, которая подает воду в Лисичанск и Новодружеск

Продолжаются ремонтные работы.

Оккупанты обесточили станцию, которая подает воду в Лисичанск и Новодружеск
Фото: Сергій Гайдай / Телеграм

Снаряд оккупантов попал в трансформаторную подстанцию, питающую насосные станции, подающие воду в центр Лисичанска, а также в Новодружеск и Приволье.

Об этом сообщил руководитель Луганской ОВА Сергей Гайдай в Telegram.

"Вражеский снаряд попал в трансформаторную подстанцию, которая питает насосные станции, подающие воду в центральные районы Лисичанска, а также в города Новодружеск и Приволье. В настоящее время этот объект обесточен - централизованное водоснабжение в указанных городах отсутствует. Продолжаются ремонтные работы. Спасатели в усиленном режиме подвозят воду для нужд населения", - говорится в сообщении.

Напомним, что после обстрелов роSSийскими войсками города Попасной Луганской области погибли два человека. 22 апреля оккупанты 12 раз обстреляли территорию области. В настоящее время зафиксированы разрушения домов в Попасной, Лисичанске и Новодружеске.

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